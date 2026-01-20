Puebla redujo en 68% la afectación forestal por incendios en 2025

Con eficacia, tecnología y coordinación interinstitucional, Puebla logró reducir en un 68 por ciento la afectación a la reserva forestal por incendios durante 2025, en comparación con el 2024, destacó el gobernador Alejandro Armenta al remarcar que este logro es resultado del trabajo en conjunto entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de proteger el medio ambiente y preservar los recursos naturales.

Al resaltar que las y los brigadistas son héroes por su labor extraordinaria en el rescate de los bosques, el mandatario estatal exhortó a la población en general a hacer conciencia y realizar limpieza cada vez que asisten a zonas forestales “No dejen colillas o fogatas encendidas, recojan el vidrio y la lata, porque este material genera incidentes de alto costo para medio ambiente”.

El gobernador Alejandro Armenta indicó que la Policía Forestal estará pendiente de quienes provocan incendios, ya que se tiene registro de que el 47 por ciento son inducidos.

La delegada de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Carmen Rosana Estrada Ávila, reconoció el esfuerzo interinstitucional para atender los siniestros, puso a disposición todo el equipo humano y las herramientas para continuar con el combate, a fin de continuar con la reducción de afectaciones. Puntualizó que cuentan con 29 combatientes permanentes capacitados y otros 60 que están ubicados en las brigadas de protección forestal.

En este contexto, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, realizó una transmisión simultánea con brigadistas ubicados en diferentes microrregiones, quienes detallaron que, ante el inicio de la temporada de siniestros, emprenden acciones de prevención como brechas cortafuegos y capacitaciones. Puntualizó que Puebla en coordinación con los municipios está listo para enfrentar la próxima temporada

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos, recordó que en 2025 se atendieron 304 incendios en 75 municipios, de los cuales 10 concentraron el 51 por ciento, la afectación fue en 13 mil 377.27 hectáreas, una reducción de 17 mil hectáreas en comparación con 2024, dijo que disminuyó el número de incendios de 421 a 304. Agregó que, cada incendio afectó en promedio 43.65 hectáreas, por debajo de la media nacional que fue de 174.37.

Explicó que contar con mayor infraestructura permite coordinar y responder con mayor eficacia, por ello detalló que en 2025 se realizó una inversión histórica de 20.3 millones de pesos y señaló que actualmente la dependencia cuenta con 96 brigadistas, organizados en 12 brigadas regionales, el equipo humano se complementa con tres técnicos especializados, 22 guardias forestales y un coordinador estatal. Además, un Centro Estatal de Manejo del Fuego y hay a disposición 30 unidades especializadas, 691 herramientas, 11 repetidores digitales, 50 radios, que permiten cubrir el 80 por ciento del territorio y 29 cámaras de monitoreo.

La secretaria estatal comentó que para 2026 se reforzará la capacidad de prevención y combate mediante la adquisición de mochilas aspersoras para ataque inicial, motobombas portátiles para atención en zonas de difícil acceso, antorchas de goteo para quemas controladas y contrafuego; drones con cámara térmica para detección temprana, GPS táctico y cartografía digital para planeación y seguimiento; además de nuevo vestuario y prendas de protección para brigadistas.

Por su parte, el coordinador general de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, informó que en el presente año se tienen registrados 6 incendios con una afectación en la superficie de 46.18 hectáreas. Recordó que en 2025 combatieron todos los siniestros de manera inmediata, lo que permitió reducir un 28 por ciento los incidentes. Comentó que el pronóstico para 2026 es que de marzo a mayo sean los meses más críticos, con especial atención en la Sierra Norte, Nororiental y Valle de Serdán.

Finalmente, el coronel explicó que para atender los incendios cuentan con un total de 624 elementos 84 vehículos y seis mil 232 herramientas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), CONAFOR, la Secretaría de Medio Ambiente, la Policía y la Guardia Forestal, además de los dos helicópteros que puso a disposición el gobierno estatal.

