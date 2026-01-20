Refuerzan 624 elementos la estrategia contra incendios forestales

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, en seguimiento a la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum y bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, refuerza su estrategia integral para la prevención y atención de incendios forestales, de tal forma que se prioriza la protección de la vida, la integridad de las personas y los ecosistemas.

Durante la conferencia de prensa que encabeza el titular del ejecutivo, el director general de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, destacó que, como parte de esta estrategia, se ha establecido una coordinación sólida entre los tres órdenes de gobierno, lo que permite una respuesta inmediata y unificada ante emergencias.

Para esta temporada 2026, Puebla cuenta con un estado de fuerza conformado por 84 vehículos, 6 mil 232 herramientas y 624 elementos, distribuidos en las regiones de mayor riesgo.

Los esfuerzos preventivos implementados durante 2025 dieron resultados significativos, en comparación con el 2024, se registró una reducción del 28 por ciento en el número de incendios y del 68.61 porcentual en la superficie afectada.

Hasta la fecha, en 2026 se han atendido seis incendios forestales, que afectaron un total de 31.4 hectáreas, todos controlados y liquidados de manera oportuna.

Entre las acciones clave implementadas se encuentran:

· Rehabilitación y limpieza de 101 brechas cortafuego en zonas de alta incidencia como Sierra Norte, Nororiental, Valle de Serdán, Sierra Negra y Valle de Atlixco.

· Reuniones interinstitucionales desde diciembre de 2025 en todas las regiones del estado.

· Capacitación a direcciones municipales de protección civil como primeros respondientes.

El periodo más crítico se espera entre marzo y mayo, por lo que las acciones preventivas y operativas continuarán de manera coordinada para proteger a las y los poblanos.

