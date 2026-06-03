Procesan a hombre acusado de matar a la perrita “Blanquita” en Atlixco

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró que un juez vinculara a proceso a Raymundo N., de 64 años, señalado por su presunta participación en un caso de maltrato animal ocurrido en el municipio de Atlixco.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se remontan al 28 de septiembre de 2022, cuando el imputado presuntamente disparó un rifle de balines contra una perrita mestiza conocida como “Blanquita”, que vivía en condición de calle. La agresión ocurrió frente a un negocio de la colonia Valle Sur, lo cual provocó que testigos y activistas exigieran justicia inmediata.

Las indagatorias revelaron que el proyectil provocó daños neurológicos graves al animal. Aunque recibió atención, su estado de salud empeoró con el paso de los meses hasta que falleció el 19 de diciembre de ese mismo año debido a las secuelas de la lesión.

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Tras reunir diversos elementos de prueba, agentes investigadores ejecutaron una orden de aprehensión el pasado 30 de mayo en la colonia El Carmen. Posteriormente, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos que permitieron sustentar la probable responsabilidad del acusado.

Como resultado, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso, imponer prisión preventiva justificada y establecer un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Editor: César A. García

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