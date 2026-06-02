Investigan ataque armado a mujer en Xochimehuacan; murió en hospital

Las autoridades ministeriales ya investigan el homicidio de una mujer de la tercera edad que fue atacada a tiros en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan y que posteriormente perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital de la capital poblana.

El hecho violento se registró durante este martes en inmediaciones de la calle Gasoducto; vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente observaron a una mujer lesionada. Familiares intervinieron para trasladarla a un centro hospitalario por sus propios medios.

La víctima, identificada como Agustina, ingresó al Hospital de Traumatología y Ortopedia con diversas heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud, murió poco después de su ingreso.

#Seguridad 🚨 Una mujer de la tercera edad identificada como Agustina N., perdió la vida luego de ser atacada a disparos en San Pablo Xochimehuacan; presuntamente dos hombres en motocicleta fueron los responsables. La agresión ocurrió cerca de la calle Gasoducto, donde se reportó… pic.twitter.com/jujxuR2mLV — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 2, 2026

Según testimonios obtenidos por las autoridades, los agresores huyeron inmediatamente después del ataque utilizando una motocicleta como medio de escape.

Habitantes de la zona refirieron que la agresión aparentemente iba dirigida específicamente contra la víctima.

Tras confirmarse el deceso, agentes investigadores y peritos fueron requeridos en el hospital para realizar las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del ataque y ubicar a los presuntos responsables.

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