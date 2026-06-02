24.5 C
Puebla City
martes, junio 2, 2026
Inicio Portada

Investigan ataque armado a mujer en Xochimehuacan; murió en hospital

Por:
Jesus Zavala
-
3
Una mujer perdió la vida y otra más resultó lesionada por impactos de bala durante un ataque armado. / Foto: Es Imagen.

Las autoridades ministeriales ya investigan el homicidio de una mujer de la tercera edad que fue atacada a tiros en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan y que posteriormente perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital de la capital poblana.

El hecho violento se registró durante este martes en inmediaciones de la calle Gasoducto; vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente observaron a una mujer lesionada. Familiares intervinieron para trasladarla a un centro hospitalario por sus propios medios.

La víctima, identificada como Agustina, ingresó al Hospital de Traumatología y Ortopedia con diversas heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud, murió poco después de su ingreso.

Según testimonios obtenidos por las autoridades, los agresores huyeron inmediatamente después del ataque utilizando una motocicleta como medio de escape.

Habitantes de la zona refirieron que la agresión aparentemente iba dirigida específicamente contra la víctima.

Tras confirmarse el deceso, agentes investigadores y peritos fueron requeridos en el hospital para realizar las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del ataque y ubicar a los presuntos responsables.

Te recomendamos:

Diputado vincula accidentes de transporte público con condiciones laborales

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Subirán denuncias por violencia política de género, advierte IEE

Guillermo Pérez Leal -

Mario Riestra se deslinda de la priista Tania “N”

Vera Fernández -