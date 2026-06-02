Diputado vincula accidentes de transporte público con condiciones laborales

El presidente de la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso de Puebla, Elpidio Díaz Escobar, consideró que los siniestros viales en el transporte público se originan porque los choferes manejan cansados, con turnos de hasta 15 horas.

En conferencia de prensa, el diputado local de Fuerza por México (FXM) arremetió contra los concesionarios por mantener estas condiciones de explotación laboral, las cuales merman la capacidad de reacción de los operadores debido al cansancio acumulado.

“Yo no estoy de acuerdo con que sigan trabajando 15 horas los choferes del transporte público aquí en la ciudad de Puebla; ya les he comentado en varias ocasiones, ahí están los sucesos, el cansancio de los operadores”, expresó.

En ese sentido, denunció que la presión por cumplir con tiempos específicos de ruta provoca que los conductores manejen de forma imprudente, “como si transportaran mercancía y no a personas”.

Ante este panorama, hizo un llamado urgente a reforzar las revisiones físicas de los vehículos y las condiciones de los trabajadores.

#Puebla 🗣️ El presidente de la Comisión de Transporte del @CongresoPue, Elpidio Díaz, consideró que los siniestros viales en el transporte público se originan porque los choferes manejan cansados, con turnos de hasta 15 horas.



El legislador de FXM exigió sanciones para la… pic.twitter.com/vs0UeR8PIA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 2, 2026

Te puede interesar: José Luis García comparecerá ante Congreso de Puebla a finales de junio

Por su parte, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) y la Policía Municipal de Puebla confirmaron los detalles del percance ocurrido en la colonia Manuel Rivera Anaya, el cual dejó un saldo oficial de 21 personas lesionadas y la detención del chofer responsable.

El siniestro se desencadenó cuando el conductor de la unidad 02 de la Ruta 50 intentó ganarle el paso al ferrocarril, lo que provocó un fuerte impacto en el costado del autobús.

Además, la dependencia estatal ratificó que la unidad circulaba con placas vencidas, por lo que legalmente no debía estar en ruta.

Asimismo, carecía de la autorización vigente obligatoria para prestar el servicio de transporte público en la entidad.

Editor: César A. García

Te recomendamos: