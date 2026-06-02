Congreso extiende prórroga para discutir reconocimiento de infancias trans

El Congreso del Estado ganó un mes de prórroga para postergar la discusión y aprobación del reconocimiento legal de las infancias trans en Puebla.

Para ganar tiempo, la Dirección Jurídica del Poder Legislativo notificó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la reforma al Código Civil continúa bajo proceso de revisión.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, estimó un periodo de 20 días para recibir un nuevo requerimiento obligatorio del máximo tribunal.

En conferencia de prensa, informó que dieron respuesta el lunes 1 de junio, justo en el límite del plazo legal establecido para informar sobre los avances normativos de la iniciativa.

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#Puebla El Congreso de Puebla aplaza, durante un mes más, el reconocimiento de las infancias trans.



Para ganar tiempo, el área jurídica respondió a la SCJN que el tema sigue en análisis; estiman un tiempo de 20 días para que la Corte les vuelva a ordenar que legislen.

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“Se contestó en tiempo y forma el día de ayer, era nuestro plazo límite, así se hizo, el trabajo que estamos haciendo consiste en el análisis serio y a fondo de las normas jurídicas, y en ese tema vamos a esperar que nos responda la Corte”, argumentó.

El coordinador de la bancada de Morena previó que los ministros de la Suprema Corte tardarán entre 15 y 20 días en emitir una postura y dictar cuál será el siguiente paso procesal que deberán acatar los diputados locales.

El líder del Congreso local apuntó que el bloque mayoritario y el resto de las bancadas están actuando de manera responsable.

La reforma busca que menores de 18 años de edad tengan el derecho de solicitar la rectificación de su acta de nacimiento según su identidad de género autopercibida.

Colectivos y organizaciones civiles en contra de la reforma exigen a los diputados la apertura de foros de discusión y parlamento abierto para externar sus posturas antes de cualquier votación.

En tanto, grupos y activistas de la diversidad sexual sostienen que la realización de consultas populares o foros es innecesaria y dilatoria, debido a que el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género ya constituyen un derecho humano plenamente reconocido.

Editor: Renato León

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