Juez federal bloquea temporalmente fusión entre Paramount y Warner

Un juez federal de Estados Unidos ordenó bloquear de manera temporal la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, una decisión que detiene por al menos 14 días una de las operaciones más importantes de la industria del entretenimiento mientras analiza una demanda por posibles afectaciones a la competencia.

La resolución fue emitida por la jueza Araceli Martínez-Olguín, después de que una coalición de 12 estados, encabezados por California, solicitara suspender el proceso al considerar que la unión de ambas compañías podría concentrar un excesivo poder en el mercado audiovisual.

Las autoridades estatales argumentan que la operación tendría el potencial de elevar precios, reducir la oferta de contenidos y afectar la competencia en la distribución de películas y televisión.

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Con esta medida cautelar, Paramount y Warner Bros. Discovery no podrán avanzar en el cierre de la transacción hasta que el tribunal celebre una nueva audiencia programada para el 3 de agosto, fecha en la que se determinará si la suspensión debe extenderse durante el tiempo que dure el litigio.

La jueza señaló que permitir la conclusión inmediata del acuerdo podría generar cambios difíciles de revertir, como la integración de operaciones, el intercambio de información estratégica y posibles reestructuraciones internas antes de que el caso sea resuelto.

El bloqueo temporal representa un nuevo obstáculo para la megafusión, valuada en alrededor de 110 mil millones de dólares. Aunque las empresas sostienen que la operación fortalecería su capacidad para competir frente a gigantes del entretenimiento y el streaming, ahora deberán esperar la decisión judicial que definirá si el acuerdo puede continuar o enfrentar una suspensión de mayor duración.

Editor: Arturo Medina

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