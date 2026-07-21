EU rectifica vínculo de lechuga mexicana con brote de ciclosporiasis

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) rectificó la información que vinculaba a la lechuga iceberg procedente de México con un brote de ciclosporiasis, enfermedad conocida por provocar episodios de “diarrea explosiva”.

La agencia informó que el resultado de laboratorio que apuntaba al producto mexicano correspondió a un “falso positivo” después de una revisión realizada por especialistas.

De acuerdo con la autoridad sanitaria estadounidense, la muestra analizada durante una inspección fronteriza había detectado inicialmente la presencia del parásito Cyclospora. Sin embargo, tras repetir y verificar las pruebas, los expertos concluyeron que el hallazgo no podía confirmarse, por lo que descartaron que ese resultado representara una evidencia válida de contaminación.

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A pesar de la corrección, la FDA aclaró que la investigación no ha sido cerrada, la dependencia sostiene que, con base en la información epidemiológica recopilada hasta el momento, continúa analizando la posible relación entre productos distribuidos por Taylor Farms de México y los casos registrados en restaurantes Taco Bell de varias entidades de Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias señalaron que las conclusiones preliminares no dependen únicamente de una prueba de laboratorio, sino también del rastreo de la cadena de distribución y de los antecedentes de las personas afectadas. Por ello, continuarán con la recolección y análisis de nuevas muestras para determinar con precisión el origen del brote.

La rectificación ocurrió después de que el caso generara preocupación por un posible impacto en las exportaciones agrícolas mexicanas.

Editor: Arturo Medina

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