Exposición al calor durante embarazo influiría en desarrollo cerebral infantil

Un estudio encabezado por investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) reveló que la exposición a altas temperaturas durante el embarazo y los primeros meses de vida podría influir en el desarrollo del cerebro infantil, al relacionarse con un crecimiento más lento del tálamo, una región encargada de procesar e integrar la información sensorial y motora.

La investigación analizó a 3 mil 251 niños y niñas del estudio Generation R de Países Bajos, utilizando un modelo climático para estimar la temperatura a la que estuvieron expuestos desde la gestación hasta los 8.5 años de edad. Los científicos compararon esos datos con resonancias magnéticas realizadas cuando los participantes tenían aproximadamente 10 y 14 años.

Los resultados mostraron que, de las 11 estructuras cerebrales evaluadas, solo el tálamo presentó una relación constante con la exposición al calor durante las primeras etapas de la vida. Los investigadores señalaron que esa zona podría ser especialmente vulnerable porque comienza a desarrollarse desde el embarazo y sigue un proceso de crecimiento muy preciso.

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El estudio identificó que el periodo de mayor sensibilidad ocurre entre el embarazo y los primeros meses después del nacimiento. La exposición a una temperatura media mensual de 20.5 grados Celsius durante esa etapa se asoció con un crecimiento más lento del tálamo entre los 9 y los 15 años. No se encontraron efectos similares relacionados con el frío ni en otras regiones del cerebro.

Los especialistas explicaron que aún no se conoce con certeza el mecanismo detrás de esta asociación, aunque plantean que el calor podría modificar las hormonas del estrés materno, afectar la función de la placenta, alterar la señalización de la serotonina o favorecer procesos de inflamación y estrés oxidativo. Por ello, consideran necesario realizar nuevas investigaciones que permitan confirmar estos hallazgos.

Aunque el trabajo no encontró una relación entre el crecimiento más lento del tálamo y el rendimiento cognitivo, sí detectó una mayor presencia de problemas de conducta en los participantes. Los autores señalaron que futuros estudios deberán analizar si la exposición temprana al calor puede contribuir al desarrollo de trastornos del neurodesarrollo y profundizar en el impacto que el cambio climático podría tener sobre la salud infantil.

Editor: Diego González

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