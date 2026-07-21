Hallan cadáver con heridas en camino de Chietla

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este lunes a un costado del camino que conduce a la comunidad de Cascalote, en la junta auxiliar de Atencingo, perteneciente al municipio de Chietla, luego de que un ciudadano reportó el hallazgo a los números de emergencia.

De acuerdo con el informe preliminar, el denunciante indicó que mientras caminaba por la zona encontró a un hombre tirado sobre el suelo con aparentes heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en la cabeza.

También señaló que la sangre alrededor del cuerpo ya se encontraba seca, por lo que se presume que el ataque ocurrió varias horas antes del descubrimiento.

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Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes fungieron como primeros respondientes y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue encontrado junto a una motocicleta de color negro y, durante la inspección inicial, los uniformados ubicaron varios casquillos percutidos en el lugar.

La zona fue acordonada para preservar los indicios, mientras se solicitó la intervención de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido confirmada de manera oficial y tampoco se ha informado sobre personas detenidas.

La Fiscalía inició la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y determinar el móvil del ataque.

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