Andrés Villegas se deslinda de pintas con su nombre en Acatzingo

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, se deslindó de la pinta de bardas con su nombre en el municipio de Acatzingo, donde se promovería para ser diputado federal.

En conferencia de prensa, el legislador local aseguró que no tiene conocimiento de quién promovió dichas pintas y confirmó que su equipo legal ya revisa el tema para evitar mayores conflictos.

Villegas Mendoza enfatizó que, en caso de resultar necesario, presentará un documento oficial ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) para deslindarse de lo que sería un acto de promoción personalizada.

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Argumentó que durante el actual periodo de receso del Congreso del Estado se ha enfocado en recorrer diversos municipios junto a la dirigencia estatal, encabezada por Olga Lucía Romero Garci-Crespo.

Sin embargo, negó que sus recorridos tengan fines político-electorales, ya que ha estado mayormente activo en las regiones de Chalchicomula de Sesma, Acatzingo y Tecamachalco.

“Le voy a pedir a mi equipo jurídico que lo vea y si hay que hacer un deslinde lo vamos a hacer ante el instituto. Yo me he dedicado a que mi nombre se escriba con trabajo, no en unas bardas”, declaró.

De acuerdo con versiones periodísticas, Andrés Villegas buscaría quedarse con la candidatura de Morena a la diputación federal por el Distrito de Ciudad Serdán, posición que actualmente le pertenece a Ignacio Mier Bañuelos.

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