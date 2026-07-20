Muere niña de seis años por presunta negligencia médica en clínica de Cholula

“Vicky”, una niña de seis años murió por presunta negligencia médica en la Clínica La Sagrada Familia en San Pedro Cholula, ya que los familiares acusan que sólo iba por una intervención menor, sin embargo, perdió la vida en el lugar.

Abogadas de la familia, compartieron que, al llevar a la menor a atención médica en la unidad médica ubicada en el barrio de Jesús, le dijeron que era una intervención menor, pero a las pocas horas les avisaron que debían ir por el cuerpo de la menor.

De acuerdo con su testimonio, los cirujanos encargados del caso se encerraron y no hablaron con la familia sobre la intervención.

Las asesoras legales afirmaron que no es la primera vez que ocurre un caso similar, por lo que alertaron que deben de revisarse cómo opera este sitio.

Por lo anterior, la familia pidió la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier, la fiscal Idamis Pastor Betancourt y la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández.

En este sentido, exigieron la revisión de las cédulas profesionales de los especialistas y cirujanos que atienden en lugar, así como los permisos de la clínica.

La clínica fue clausurada de manera parcial por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud en las áreas quirúrgicas, de internamiento y la sala de partos.

La dependencia afirmó que estas acciones buscan no entorpecer las diligencias e investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado.

Editor: Renato León

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