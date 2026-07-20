Pepe Chedraui inaugura Unidades Médicas en Los Pinos, Chapultepec y Anzures

Como parte del compromiso de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde, Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, inauguró tres Unidades Médicas Imparables en puntos estratégicos de la capital las colonias Los Pinos, Chapultepec y Anzures.

Estos nuevos espacios ofrecen consulta médica general, atención médica preventiva, toma de signos vitales y detección oportuna de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad.

En el área de odontología, las y los usuarios pueden acceder a revisión dental con cámara intraoral, limpieza dental con ultrasonido cada seis meses y hasta dos tratamientos mensuales, entre ellos estudios radiológicos, extracciones simples, curetaje, aplicación de flúor y selladores.

En el servicio de óptica, las personas beneficiarias tienen derecho a dos exámenes de la vista al año y a lentes graduados totalmente gratuitos. Asimismo, las unidades cuentan con farmacia, donde se entregan hasta dos medicamentos gratuitos por consulta.

En materia de laboratorio, los estudios se realizan de manera trimestral, previa valoración médica. Entre los servicios disponibles se encuentran química sanguínea, biometría hemática, examen general de orina, prueba de embarazo, perfil diabético, grupo sanguíneo y RH, exudado faríngeo, urocultivo, glucosa, pruebas de VIH/VDRL, antígeno prostático y Papanicolaou.

Cabe recordar que todos los servicios de atención médica preventiva, consulta general, odontología, laboratorio, farmacia y óptica son gratuitos, lo que contribuye a un diagnóstico oportuno y a la prevención de enfermedades.

“Este programa ya lo conocemos. Nos ha beneficiado a todos nosotros, a nuestra familia y a muchos amigos. Don Pepe Chedraui está haciendo las cosas muy bien por el bienestar de todos los ciudadanos poblanos”, comentó Antonio Domínguez, afiliado a las Unidades Médicas Imparables.

Para acceder a estos servicios, las y los interesados deberán acudir a cualquiera de las unidades y presentar copia de una identificación oficial, CURP actualizada y comprobante de domicilio en Puebla capital con una antigüedad no mayor a tres meses.

En el caso de las personas menores de edad, deberán presentar acta de nacimiento y CURP. Al registrarse, recibirán una tarjeta con un folio, la cual deberán presentar cada vez que acudan a consulta.

“Ya vinimos acá y nos están atendiendo muy bien. Hay mucha gente que no cuenta con estos servicios y esta es una gran oportunidad por la atención y los medicamentos gratuitos que ofrecen”, explicó Natalia Marina, afiliada a las Unidades Médicas Imparables.

Las Unidades Médicas Imparables brindan atención médica gratuita de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, y se suman a las políticas públicas en materia de salud que el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, impulsa para llevar bienestar, tranquilidad y una mejor calidad de vida a las familias poblanas.

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