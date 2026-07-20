ASE revelará informe tras revisión a administración de alcaldesa de Acatlán

Esta semana, la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla dará a conocer un primer informe sobre la revisión a la administración de la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, informó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que la alcaldesa continúa desempeñando sus funciones, incluso dijo que continúa entregando la información requerida por la ASE para solventar las observaciones que se le han realizado.

El secretario rechazó las versiones que señalan “dados cargados” por parte del Gobierno de Puebla en este conflicto político y aseguró que únicamente se limita a la aplicación de la Ley, sin favorecer a algún grupo.

Destacó que, tras las mesas de diálogo realizadas en Casa Aguayo, se cumplieron los cuatro acuerdos establecidos entre ellos la remoción del secretario general del Ayuntamiento y del titular de Seguridad Pública, la adquisición de una ambulancia y la realización de una revisión integral del manejo de los recursos públicos.

Por ello, hizo un llamado a los regidores para “ponerse a trabajar” y dejar de lado sus intereses personales, así como diferencias políticas, pues señaló que el pueblo de Acatlán de Osorio no se merece un gobierno de “conflictos”.

Además mencionó que los regidores inconformes han argumentado no contar con recursos para trasladarse a reuniones en la ciudad de Puebla; aunque sí han ido a la Ciudad de México para exponer el conflicto.

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