Armenta supervisa rehabilitación de Prolongación de Avenida 3 Sur

Con una estrategia que reduce costos, fortalece la infraestructura y responde a una demanda histórica de la población, el gobernador Alejandro Armenta Mier puso en marcha el paquete de pavimentación 2026 del Gobierno del Estado, al supervisar la rehabilitación de la Prolongación de la Avenida 3 Sur. Afirmó que, tras décadas de abandono y vialidades con hasta 25 años sin mantenimiento, Puebla avanza con un programa sin precedente que permitirá recuperar calles y mejorar la movilidad de miles de familias.

Explicó que la entidad pasó de ser afectada por el robo de combustible a convertirse en referente nacional por la recuperación de hidrocarburos, situación que permitió el respaldo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) con la entrega de 8 mil 500 toneladas de pétreos. Para este año, el Gobierno Federal aportará 12 mil toneladas adicionales y el Gobierno del Estado adquirirá 24 mil más, con lo que se alcanzarán 36 mil toneladas destinadas al mejoramiento de 76 vialidades de la zona metropolitana, equivalentes a 28 mil calles.

Asimismo, Armenta Mier informó que esta semana el estado contará con 13 trenes de pavimentación; PEMEX entregará uno más y su administración incorporará dos adicionales para acelerar los trabajos. Además, anunció que las y los ciudadanos podrán solicitar por escrito la rehabilitación de calles, sin trámites complicados ni burocracia.

El gobernador precisó que durante los próximos tres años el Gobierno del Estado dará mantenimiento permanente a la infraestructura construida para preservar su vida útil. También informó que Agua de Puebla recibió la notificación correspondiente para intervenir la red de alcantarillado antes de las obras de pavimentación y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier afectación posterior al nuevo pavimento. Reiteró que en 2027 se atenderán las calles primarias, en 2028 las secundarias y para 2029 las 53 mil vialidades del estado estarán rehabilitadas.

En el recorrido, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la rehabilitación de la Prolongación de la Avenida 3 Sur registra un avance del 95 por ciento. La obra comprende 1.88 kilómetros, equivalentes a 62 calles, con carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, fresado de 21 mil 826 metros cuadrados y señalamiento vertical y horizontal, en beneficio de 86 mil 215 habitantes de 13 colonias.

Vecinas y vecinos beneficiados coincidieron en que esta obra representa un cambio para el sur de la capital. Javier León destacó que la rehabilitación mejora la movilidad y el transporte, además de reconocer que la zona recibió atención después de años de rezago.

La presidenta de la colonia Balcones del Sur, Lluvia Sánchez Hernández, señaló que la vialidad permaneció más de una década sin intervención y ahora favorecerá a más de 15 mil familias. Miguel Domínguez resaltó la importancia de conservar las calles en buen estado mediante mantenimiento permanente, mientras que Ovidio Celis Córdova reconoció que la obra beneficiará a numerosas familias y expresó su confianza en que el programa llegue a más vialidades de Puebla.

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