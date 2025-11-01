Gobierno federal y estatal mantienen supervisión en la Sierra Norte de Puebla

El gobierno federal y estatal mantienen supervisión coordinada en los 23 municipios de la Sierra Norte de Puebla afectados por lluvias torrenciales. La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta trabajan en la rehabilitación de caminos y apoyos a damnificados.

Armenta destacó que Sheinbaum revisa “municipio por municipio, localidad por localidad” los avances en la reconstrucción. La mandataria ha visitado cuatro veces la región para verificar la entrega transparente de apoyos a las familias afectadas.

Como resultado de esta coordinación, el 100% de las localidades que tenían bloqueos viales ya cuentan con comunicación terrestre restablecida. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también ha normalizado el servicio eléctrico en todas las comunidades.

Las familias poblanas afectadas ya recibieron el primer apoyo económico derivado del censo realizado por la Secretaría de Bienestar. El gobierno federal mantiene el compromiso de atención hasta el restablecimiento total de servicios.

La colaboración interinstitucional incluye a las Fuerzas Armadas en las labores de rehabilitación. El objetivo es garantizar protección, seguridad y recuperación pronta para todos los habitantes de la Sierra Norte.

