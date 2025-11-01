PC Municipal emite recomendaciones por calor para Día de Muertos

El Gobierno de la Ciudad de Puebla exhorta a la población a prevenir riesgos por exposición solar durante las visitas a panteones por Día de Muertos. Las recomendaciones buscan evitar deshidratación, quemaduras y golpes de calor durante estas festividades.

Protección Civil recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y 16:00 horas. Sugiere buscar sombra, usar sombrilla y aplicar protector solar de FPS 30 o superior media hora antes de salir.

La dependencia también aconseja portar ropa ligera de manga larga, sombrero de ala ancha y gafas con filtro UV. Es fundamental mantener hidratación constante y evitar consumo de alcohol y cafeína.

Ante síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza o piel caliente, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco. Las autoridades piden solicitar atención médica inmediata en estos casos.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 072 o al 911 para recibir atención oportuna. El gobierno municipal refrenda su compromiso con el bienestar ciudadano durante estas tradiciones.

El presidente municipal Pepe Chedraui promueve una celebración segura y responsable. Las medidas permiten disfrutar las festividades mientras se previenen riesgos a la salud.

