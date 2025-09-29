Lanza campaña “El acoso no va contigo” para proteger a mujeres en Puebla

El Gobierno Municipal de Puebla, encabezado por el presidente Pepe Chedraui Budib, inició la campaña de prevención “El acoso no va contigo”, una estrategia integral contra la violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas en espacios públicos y transporte.

Durante el evento realizado en el Monumento a los Niños Héroes, el alcalde reafirmó su compromiso con la prevención de la violencia y coordinación con los gobiernos estatal y federal.

“Y no vamos a permitir que las mujeres sean lastimadas en este municipio, estoy perfectamente coordinado con el Gobierno del Estado y con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum”, precisó Chedraui Budib, destacando la visita de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, para recoger propuestas que necesitan las mujeres para erradicar la violencia.

La secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, enfatizó que la campaña tiene un “propósito claro y urgente: prevenir, visibilizar y erradicar el acoso en nuestros espacios públicos y en el transporte”. Subrayó que no se trata de un eslogan, sino de proteger “la libertad y la dignidad de las mujeres, de las juventudes y de todas las personas que transitan nuestra capital”.

La estrategia contempla la colocación de materiales impresos en escuelas, parques y unidades de transporte público con mensajes de sensibilización que buscan recordar que el acoso no es un halago, sino una forma de violencia que no será tolerada.

La campaña representa la materialización de la política pública municipal y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, impulsando la construcción de espacios seguros y con igualdad sustantiva.

