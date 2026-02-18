SSC refuerza recorridos de prevención en Agua Santa y Santa Lucía

Con la finalidad de fortalecer entornos seguros y un acercamiento directo con los vecinos, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), continúa los recorridos de prevención y proximidad social en diversas colonias.

En conferencia de prensa encabezada por el secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez, y el coronel Félix Pallares Miranda, dieron a conocer que los recorridos se realizaron en la unidad habitacional Agua Santa, donde mil 110 personas se vieron beneficiadas y se recibieron 24 solicitudes para su canalización y atención correspondiente.

También visitaron la colonia Santa Lucía, donde ahora hay más presencia policial, brindaron kits de prevención como son lonas, silbatos y alarmas personales; además, se instalarán alarmas vecinales.

Informe de resultados a través de estrategias de seguridad

Por otro lado, dieron a conocer los resultados de la implementación de diversas estrategias, que tienen como objetivo brindar protección a las y los habitantes de la capital del Estado, además de reconstruir el tejido social.

Del 10 al 16 de febrero, la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) brindó 5 mil 064 auxilios, lo que representa 723 atenciones diarias, con un tiempo promedio de respuesta de 6’58 minutos.

De igual forma, implementaron siete operativos Centinela, inspeccionaron 56 puntos y 656 vehículos —entre motocicletas y automóviles—, dando como resultado 151 unidades con estatus irregular, las mismas que fueron enviadas al depósito vehicular; asimismo, se efectuaron ocho infracciones.

Además, se llevaron a cabo 115 operativos Transporte Seguro en paraderos y unidades del transporte público, bajo una estrategia conjunta entre Estado y Municipio, donde 3 mil 203 personas se inspeccionaron en 548 unidades, de más de 100 rutas del servicio público.

En este mismo periodo se desplegaron siete operativos Angelópolis; tres personas originarias de Colombia fueron rescatadas. Además, se consultó a 13 personas, se inspeccionaron cinco vehículos y tres motocicletas fueron enviadas al depósito vehicular, y se realizaron 69 infracciones por diversos hechos de tránsito.

En cuanto a operativos de alcoholímetro, implementaron seis, inspeccionando a 89 personas y vehículos; enviaron 25 unidades al depósito vehicular.

También realizaron tres operativos contra “arrancones” sobre Bulevar Hermanos Serdán y la Avenida 15 de Mayo, donde inspeccionaron a 14 personas, consultaron el estatus de 13 vehículos y levantaron dos infracciones.

De igual manera, y con la finalidad de generar entornos seguros para la ciudadanía, fueron implementados operativos interinstitucionales, por lo que, derivado de estrategias encaminadas a combatir diversos hechos con apariencia de delito, se aseguraron 162 paquetes o envoltorios con posibles sustancias ilícitas; 35 vehículos fueron identificados, de los cuales 22 fueron recuperados y 12 involucrados en diversas conductas delictivas. Además, se reportó la detención de 109 personas: 40 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, tres al Ministerio Público para Adolescentes, 65 al Ministerio Público del fuero común y uno más al MP Federal.

De manera interinstitucional, sobre giros negros, se implementaron tres operativos en los negocios “Mochomos”, “La Bebé Social Club” y depósito “Chupa”, uno de los cuales se clausuró, a otro se le sancionó y uno más recibió una amonestación.

En cuanto a acciones de atención a víctimas, a través del área de búsqueda de personas, fueron localizadas nueve personas. Finalmente, la Dirección de Protección Civil Municipal reportó 38 apoyos prehospitalarios, atendió 35 incendios y 14 accidentes vehiculares.

Por último, con el dispositivo “Unidos Por Ti”, en su fase 1, ha realizado 13 mil 194 puntos de intervención, 82 operativos, sobre todo en plazas comerciales y centros de mayor afluencia de personas; se han inspeccionado 3 mil 604 bancos y cajeros, abordado 2 mil 428 unidades de transporte público y ha apoyado en la descarga de la aplicación Seguridad Inmediata a 3 mil 378 personas.

En su fase 2, en los 11 dispositivos que van, ha recorrido 237 colonias y 12 juntas auxiliares, realizando mil 034 inspecciones a personas y vehículos, y han sido detenidas cinco personas por diversos delitos.

Te recomendamos: