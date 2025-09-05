Avanza campaña de bacheo en calles de Puebla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, continúa implementando la Campaña Capitalina Bacheando Puebla con el objetivo de garantizar traslados más seguros y eficientes para la ciudadanía.

Esta estrategia de mantenimiento vial se ha concentrado en vialidades prioritarias con alta afluencia vehicular, beneficiando directamente a operadores y usuarios del transporte.

Conductores de plataformas digitales reportan mejoras en sus tiempos de recorrido, reducción de afectaciones mecánicas y mayor seguridad para sus pasajeros.

Las cuadrillas de bacheo trabajarán este viernes en múltiples vialidades, including Calle 17 Sur, Calle 19 Sur, Calle 24 Sur, Calle 16 Sur, Calle 25 Poniente, Calle 37 Norte, Bulevar Atempan, Calle Nicolás Bravo, Avenida de Los Comerciantes, Calle Insurgentes, Bulevar Acueducto, Calle 145 Poniente, Calle Vicente Guerrero, Colonia Bosques de Chapultepec, Calle 95 Poniente, Calle 121 Oriente, Avenida Nacional, Avenida de Las Rosas, Calle 2 Sur A, y el acceso al Fraccionamiento Las Ánimas del Sol Norte.

El gobierno municipal reafirmó su compromiso de mantener estas acciones de manera permanente para mejorar la calidad de vida de los poblanos.

