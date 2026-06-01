Académica UDLAP obtiene apoyo de IMCINE para cortometraje animado

La Mtra. Nuria Menchaca Brandan, académica del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvo el apoyo del programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) 2026, otorgado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), para la producción del cortometraje animado “La muerte según Valentina”, proyecto en el que también participan académicos y estudiantes de la UDLAP.

“Es un honor para mí el haber obtenido este apoyo que es altamente competido a nivel nacional”, expresó la académica de la Universidad de las Américas Puebla, quien además explicó que el reconocimiento, el cual es el resultado de más de dos años de trabajo continuo, fue seleccionado dentro de la modalidad de Preproducción y producción de cine de animación, ya que actualmente se encuentran en la fase de producción del cortometraje.

“La muerte según Valentina”, nació a partir de una entrevista realizada por la Mtra. Menchaca a su hija Valentina cuando tenía seis años. A lo largo de una conversación, la niña compartió distintas experiencias y reflexiones sobre la muerte desde su perspectiva infantil. “De esa entrevista edité una pequeña historia de cuatro minutos y, a partir de ahí, junto con Flor Gutiérrez, profesora del Departamento de Diseño de la UDLAP y varios estudiantes, se construyó el proyecto, se diseñaron los personajes, se escribió el guion, se desarrollaron escenarios y se preparó la carpeta para postular al IMCINE”, explicó la académica de la Universidad de las Américas Puebla.

Proyecto profesional y multidisciplinario con impacto en la formación estudiantil

En ese sentido, la Mtra. Menchaca destacó el valor formativo que tendrá este proyecto para la comunidad estudiantil involucrada, ya que les permitirá experimentar de primera mano el funcionamiento real de una producción cinematográfica profesional. “Los estudiantes no solo verán la parte técnica de la animación, sino todo lo que implica un proyecto profesional, como la gestión, los contratos, la organización, el trabajo en equipo y la comunicación. Es un aprendizaje muy importante porque este cortometraje se va a mostrar en festivales y tendrá una vida profesional”, señaló.

Cabe destacar que desde 2025, estudiantes de la Licenciatura en Animación Digital de la UDLAP participaron en la preproducción de este proyecto, a través del Programa de Honores, el Programa de Formación Estudiantil y colaboraciones voluntarias. Asimismo, la Mtra. Menchaca explicó que el equipo de trabajo continuará integrado principalmente por los estudiantes que han colaborado desde el inicio, aunque se incorporarán nuevos participantes conforme algunos concluyan sus estudios.

¿Quién es Nuria Menchaca?

La profesora de la UDLAP cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la animación y el cine experimental; a lo largo de su carrera ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales, incluyendo el Festival Internacional de Cine de Morelia y la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. “Todo ese recorrido me ha permitido desarrollar un estilo propio y también compartir esa experiencia con mis estudiantes”, concluyó.

Te recomendamos: