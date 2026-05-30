UDLAP concluye audiciones para nueva generación de Apoyo Artístico

Después de una intensa semana de presentaciones, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), concluyó exitosamente el proceso de audiciones para formar a la siguiente generación de su programa de Apoyo Educativo Artístico, reafirmando así su compromiso con la formación integral y el impulso al talento artístico nacional.

Atendiendo a esta convocatoria, los aspirantes participaron en un riguroso proceso de selección que incluyó, en primer lugar, una etapa de preselección, la cual consistió en el envío previo de videos demostrativos. Posteriormente, los preseleccionados se presentaron en el campus de la UDLAP para ser parte de las audiciones presenciales realizadas del 18 al 22 de mayo.

La jornada inició con las evaluaciones para Danza, continuó con Teatro y Orquesta Symphonia, para posteriormente recibir a los aspirantes de Coro de Cámara y Ópera, cerrando el proceso con las audiciones para el ballet folclórico Zentzontle UDLAP. Cabe comentar que, en estas audiciones no sólo se evaluó la calidad artística de los aspirantes, sino también algunas habilidades extras.

Tal como se estipuló en la convocatoria, el 1 de junio se darán a conocer a los seleccionados que serán beneficiarios del Apoyo Educativo Artístico 2026. Este selecto grupo recibirá de parte de la UDLAP la cobertura del 100% en colegiatura, brindándoles la oportunidad de cursar una educación de excelencia mientras desarrollan su potencial dentro de alguno de los ERC: Danza, Teatro, Orquesta Symphonia, Coro de Cámara, Ópera y Zentzontle UDLAP.

Los seleccionados se integrarán a los Equipos Representativos Culturales a partir del semestre de Otoño 2026 para formar parte de la amplia cartelera cultural de la UDLAP, la cual no solo se desarrolla dentro del campus, sino que también llega a importantes escenarios nacionales e internacionales. Asimismo, tendrán la oportunidad de participar en actividades académicas y artísticas de alto nivel, fortaleciendo su preparación profesional y humana.

Apoyo Educativo Artístico de la UDLAP

Este programa se ha consolidado como un semillero de talentos, ya que además de reconocer las capacidades artísticas de los estudiantes, fomenta valores como la disciplina, la constancia y la responsabilidad. Desde su creación, este programa ha beneficiado a nueve generaciones de jóvenes artistas que hoy desarrollan sus carreras en diferentes disciplinas y espacios tanto en México como en el extranjero.

Con iniciativas como esta, la Universidad de las Américas Puebla continúa fortaleciendo su compromiso con el arte y la cultura, impulsando nuevas generaciones de artistas capaces de trascender en escenarios nacionales e internacionales.

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