Estudiante UDLAP obtiene 2.º lugar en el Plant Based Protein Innovation

Eduardo Rafael Garrido Ortiz, estudiante del Doctorado en Ciencia de Alimentos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvo el segundo lugar en el concurso de exposición de carteles del Foro Tecnológico Plant Based Protein Innovation 2025, evento que tuvo como objetivo buscar nuevas alternativas sostenibles y ecológicas que mejoren ciertas propiedades en los alimentos.

Sobre el evento, el estudiante de la UDLAP explicó que se realizó con el fin de fomentar la divulgación científica, por lo que distintas instituciones educativas y gubernamentales invitaron a estudiantes de educación superior a presentar, en el Foro Tecnológico Plant Based Protein Innovation, realizado en Jalisco, sus trabajos de investigación en cartel en torno a las proteínas vegetales, insectos y hongos: “Es un foro tecnológico en donde se presentan trabajos sobre nuevas proteínas, cárnicas, vegetales y de insectos, y en el que también se ve toda la parte de cómo se extraen estas nuevas proteínas y cómo se sustituyen en ciertos alimentos”.

En su caso, el estudiante de la UDLAP presentó un cartel sobre su tesis de investigación del gusano rojo de maguey en la que busca su revalorización, mostrar su potencial nutrimental y su uso como ingrediente. “En 2050, de acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el índice de la población va a aumentar hasta 9.7 millones de personas, llevando a un déficit alimentario; por lo anterior, lo que buscó con mi investigación no solamente es cubrir las necesidades nutrimentales, sino que también se mejoren las propiedades tecnofuncionales en alimentos; por eso estoy extrayendo compuestos reactivos a partir de estos insectos comestibles, viendo estas propiedades antioxidantes y antihipertensivas que tienen”, refirió el Mtro. Rafael Garrido.

Su investigación, junto a otros 24 carteles, fue valorada por un jurado calificador y, al final, el proyecto del estudiante de doctorado de la UDLAP ocupó el segundo lugar general, destacando por su aporte a la innovación en fuentes alternativas de proteína. “El premio me hace sentir bien, porque al final no solamente es presentar un trabajo escrito o en cartel, sino que esté expuesto a cierta sociedad científica y recibir comentarios positivos”, expresó el futuro doctor en Ciencia de Alimentos por la Universidad de las Américas Puebla.

Asimismo, explicó que el premio lo impulsa a seguir trabajando en su investigación, la cual está desarrollando en su Doctorado en Ciencia de Alimentos en la mejor universidad privada de México: la UDLAP.

