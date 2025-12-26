UDLAP se despide de 16 Aztecas que terminan sus estudios

Con emotivas celebraciones que marcaron el cierre de una etapa, la Universidad de las Américas Puebla dijo adiós a 16 integrantes de los Equipos Representativos Deportivos de los Aztecas UDLAP que terminaron sus estudios y que mostraron, en cada una de sus disciplinas, entrega y orgullo por los colores verde/naranja, dejando un legado que perdurará en la comunidad universitaria.

Fue así como en un gesto de retribución, la Dirección de Deportes de la casa de estudios les organizó una ceremonia de reconocimiento tanto por su logro académico, como su destacada trayectoria dentro del deporte universitario. “Parte de la misión de la dirección está alineada a la institucional y tiene que ver con egresar profesionistas utilizando el deporte como una herramienta; así cada semestre tenemos un número de graduados con la satisfacción de que todos realizan sus trámites para obtener un grado académico”, explicó la Mtra. Maricruz Castro García, directora de Deportes de la UDLAP.

De esa forma fueron galardonados: Frida Ortiz Meléndez, Azteca de Soccer, estudiante de la Maestría en Mercadotecnia, doblemente subcampeona de la CONADEIP y bicampeona de Copa Telmex en 2023 y 2024; Miguel Ángel Hernández Torres, Azteca de Taekwondo, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Nutrición, medallista de bronce en 2023, de oro en 2024 y 2025 en la CONADEIP; Paola Jazmín Aceves Arana, Azteca de Voleibol y estudiante de la Maestría en Servicios de la Salud.

Asimismo, a las tricampeonas con los Aztecas de Atletismo en la CONADEIP: Hanna Lucrecia Osorio Loranca, estudiante de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, medallista de plata en 2023, oro y plata en 2024 y de oro en 2025, además de ganar bronce en el Evento Atlético Relevos ESEF 2024. Y Camila Salom Fernández, estudiante de la Maestría en Finanzas Corporativas, presea de plata en 2023, bronce en 2024 y dos bronces en 2025, más dos metales de bronce en la Universiada Nacional de 2023.

También se realizó una ceremonia especial en el último juego de la temporada regular de los Aztecas de futbol americano donde se despidieron a Omar López Sabates (DB), Jesús Alejandro Tristán Chiw (LB), Juan Antonio Saint André González (DB), Luis Francisco Oaxaca Díaz (DB), José Francisco Reyes Maldonado (DL), José Pablo Alatorre López (DL), Bruno Mercado Sigala (RB), Alí Daniel Flores González (RB), Rodrigo Motte García (OL), Roberto Eduardo Villalón Álvarez (OL) y José Manuel Chumacero Pérez (K).

Cabe comentar que esta partida representa el 7% del total de la Tribu verde en sus 6 disciplinas integradas por 227 estudiantes deportistas, un número significativo reconociendo que es la mitad de temporada regular, pues la mayoría de los egresados se va en junio. “Cuando llega un estudiante a la UDLAP se considera aprovechar los años que tiene de vida deportiva para llevarse un título no solo de licenciatura, también de maestría, por lo tanto se administra la elegibilidad para generar estudiantes profesionistas que buscamos para México”, señaló la Mtra. Castro García.

De esa forma, entrenadores, compañeros y directivos reconocieron a 16 ahora egresados, por su compromiso, liderazgo y trayectoria dentro de los Equipos Representativos de la UDLAP. Algunos continuarán su carrera profesional en sus respectivas disciplinas y otros emprenderán nuevos caminos, sin embargo, todos coincidieron en que la universidad es un pilar fundamental en su formación personal y profesional.

