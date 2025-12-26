SSP detuvo a 17 personas y recuperó 4 vehículos en Nochebuena y Navidad

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y en coordinación con diversas dependencias, brindó atención oportuna y eficaz a las emergencias ciudadanas de Nochebuena y Navidad.

Mediante la operación permanente del número de emergencias 9-1-1, se canalizaron más de mil llamadas ciudadanas, entre ellas, seis por incendios, mismos que fueron atendidos por el Heroico Cuerpos de Bomberos y Bomberas, así como a personal de Protección Civil, por lo que se evitó que se registraran personas lesionadas.

A través de los operativos “Puebla Segura” y “Unidos Por Ti”, que contemplan la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, fueron detenidas 17 personas por la comisión de hechos delictivos y se recuperaron cuatro vehículos con reporte de robo.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, reconoce la participación responsable de la ciudadanía en las labores de prevención, cuya colaboración fue fundamental para mantener el orden público y la paz social antes, durante y después de las festividades.

La Secretaría de Seguridad Pública trabaja en conjunto con las fuerzas federales y municipales, a fin de garantizar condiciones de orden, tranquilidad y confianza durante los últimos días de este 2025.

