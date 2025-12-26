Perú refuerza seguridad en Embajada de México por Betssy Chávez

La Policía Nacional de Perú intensificó las medidas de seguridad este miércoles en torno a la Embajada de México en Lima, ante el riesgo de fuga de la ex primera ministra, Betssy Chávez.

El Jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó el despliegue de 36 agentes en las inmediaciones de la sede diplomática. Esta operación se intensificó en fechas recientes para cerrar cualquier posibilidad de que Chávez eluda las restricciones vigentes, especialmente en el contexto de las festividades decembrinas, cuando podrían relajarse algunos dispositivos de vigilancia.

Betssy, de 36 años, quien fuera titular del gabinete del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), fue condenada en noviembre a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el intento fallido de disolución del Congreso en diciembre de 2022.

Sin embargo, logró ingresar a la residencia del embajador de México a principios de noviembre tras recibir asilo diplomático. Desde entonces, permanece en ese recinto a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país con destino a México, trámite que hasta ahora no ha sido autorizado por el Estado peruano.

La presencia de policías responde a la percepción de que una persona asilada podría intentar salir del país “burlando la seguridad”, incluso, utilizando vehículos con inmunidad diplomática, advirtió Arriola.

#EnVivo



El Gral. Óscar Arriola informó que se ha reforzado la seguridad en la Embajada de México, con 36 policías en exteriores, ante eventuales riesgos vinculados al caso Betssy Chávez



Mantente informado en la WEB ►https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/Y4sbXOi1sA — Canal N (@canalN_) December 26, 2025

Dado que estos automóviles gozan de protección legal, la fuerza pública no puede intervenir directamente en ellos, salvo en casos de extrema urgencia relacionados con la vida o la salud de los ocupantes.

Este episodio forma parte de una crisis diplomática significativa entre Perú y México, marcada por la ruptura de relaciones bilaterales tras la concesión de asilo a Chávez, así como declarar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como persona non grata, y que esto ha generado tensiones políticas internas en ambos países.

En este marco, el canciller peruano, Hugo Claudio de Zela Martínez, ha propuesto ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) revisar los mecanismos internacionales de asilo para evitar lo que considera una utilización indebida de esos instrumentos jurídicos.

Hasta el momento, las autoridades peruanas han subrayado que respetarán la inmunidad de la embajada mexicana y han descartado cualquier acción violenta para sacar a la ex primer ministra del recinto mexicano, aunque mantienen vigilancia constante para prevenir maniobras que pudieran facilitar su salida sin los permisos correspondientes.

