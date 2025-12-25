Belén celebra Navidad tras dos años de guerra en Gaza

La ciudad de Belén vivió este miércoles una festiva Navidad tras dos años por la guerra en la Franja de Gaza, en contraste con las celebraciones de 2023 y 2024 debido al conflicto tras el ataque de Hamás contra Israel.

​En la ciudad bíblica donde nació Jesucristo, las celebraciones navideñas habían estado opacadas por la devastación en Gaza, mientras cientos de miles de personas enfrentan aún el invierno y la lluvia bajo una frágil tregua.

​Esta vez, cientos de feligreses participaron en el desfile del grupo scout salesiano por la estrecha calle de la Estrella de Belén, devolviendo el ambiente festivo a las calles de Cisjordania ocupada.

​Cristianos de todas las edades se dirigieron a la Plaza del Pesebre, donde espectadores se asomaron desde los balcones del edificio municipal para seguir las celebraciones y escuchar villancicos.

​Un imponente árbol de Navidad, adornado en rojo y dorado, brilló junto a la Iglesia de la Natividad, construida sobre la gruta donde la tradición cristiana ubica el nacimiento de Jesús hace más de 2 mil años.

​Belén había optado en años recientes por reducir sus festejos navideños en solidaridad con Gaza, pero este año recuperó parte de su espíritu festivo sin olvidar el impacto continuo de la guerra.

