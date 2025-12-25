Muere Pat Finn, actor de “Friends” y “The Middle”, a los 60 años

El actor estadounidense Pat Finn, reconocido por sus apariciones en “Friends” y “The Middle”, falleció a los 60 años tras una larga batalla contra el cáncer, según confirmó este miércoles el medio TMZ con base en fuentes cercanas a la familia.

Recordado especialmente por dar vida al Dr. Roger, el novio de Monica Geller interpretada por Courteney Cox, en dos episodios de “Friends”, donde compartió créditos con otros actores como Matthew Perry, quien también falleció en 2023.

TMZ detalló que Pat Finn murió el pasado lunes 22 de diciembre por la noche, tras años lidiando con cáncer de vejiga, aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial confirmando las causas exactas ni el tipo específico de enfermedad.

Además de su breve pero memorable participación en “Friends”, Finn tuvo una presencia más extensa en “The Middle”, donde interpretó a Bill Norwood en un total de 23 episodios entre 2011 y 2018, abarcando las temporadas 2 a 9, con excepción de la cuarta.

A través de redes sociales, amigos y colegas del actor han expresado su tristeza por su partida, destacando no solo su talento profesional, sino también su “amabilidad y gentileza” como ser humano, en mensajes de despedida.

