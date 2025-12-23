Marvel comparte el primer avance de “Avengers: Doomsday”

Marvel Studios compartió oficialmente el primer avance de Avengers: Doomsday, que confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers y deja abierta la incógnita sobre si retomará el papel del Capitán América.

El adelanto, que se proyectó por primera vez durante las funciones de Avatar: Fuego y Cenizas, que se filtró en redes sociales hace una semana, muestra al héroe conduciendo su motocicleta de regreso a casa.

Una vez ahí, tras contemplar brevemente su uniforme, aparece sosteniendo en brazos a un bebé. El teaser concluye con el mensaje: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday” y una cuenta regresiva.

La quinta entrega de los Vengadores llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, y Marvel ya prepara el terreno para revelar más detalles sobre uno de sus eventos cinematográficos más importantes de la historia.

De acuerdo con diversos medios, en las próximas semanas se estrenarán más avances enfocados en los personajes de Thor y Doctor Doom, interpretados por Chris Hemsworth y Robert Downey Jr., respectivamente.

La historia se sitúa después de los acontecimientos de Thunderbolts, y será dirigida por Joe y Anthony Russo. El filme explorará múltiples universos, líneas temporales y héroes de antiguas películas como los X-Men.

Entre los actores que se suman a Avengers: Doomsday se encuentran Tom Hiddleston, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Florence Pugh, David Harbour, Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer y Channing Tatum.

