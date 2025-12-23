Vehículo queda atrapado en socavón tras intensas lluvias en Texmelucan

Tras las intensas lluvias registradas la noche del lunes en la región de San Martín Texmelucan, se presentaron diversas afectaciones, entre ellas la formación de un socavón en la calle Santa Cecilia, en San Matías Tlalancaleca. Un vehículo particular quedó atrapado al ingresar a una zona en proceso de rehabilitación, lo que provocó además la caída de un poste de telefonía.

Vecinos de la zona reportaron que un automóvil modelo Pointer cayó en el interior del socavón, generado por el reblandecimiento del terreno debido a la lluvia. Minutos después, un poste de servicio de telefonía se desplomó sobre la unidad.

Personal de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil, con información del Ayuntamiento, acudió al lugar y precisó que no hubo personas lesionadas. El conductor fue auxiliado por familiares y policías, quienes colaboraron en la retirada del vehículo.

El gobierno municipal informó que la vialidad se encuentra en rehabilitación por ser una de las calles más importantes y que se colocó señalización para advertir sobre las obras. Se exhortó a la población a evitar circular por la calle Santa Cecilia y no retirar la señalización, ya que hasta el momento no existen condiciones seguras para el tránsito vehicular.

