Casos de cáncer podrían duplicarse para 2050 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe en el que alerta que los nuevos casos de cáncer podrían aumentar hasta cerca de 35 millones anuales para 2050, casi el doble de los 20.6 millones estimados en la actualidad, si no se adoptan medidas urgentes.

El cáncer sigue siendo la segunda causa de fallecimiento a nivel mundial, después de las enfermedades cardiovasculares, con cerca de 10 millones de defunciones anuales, lo que equivale a más de 26 mil vidas perdidas cada día.

El informe, elaborado conjuntamente con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), destaca que las desigualdades en el acceso a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados paliativos persisten y se agravan, dejando a millones de personas sin los servicios que necesitan.

🗺️ El cáncer ya causa cerca de 10 millones de muertes al año y podría afectar a 35 millones de personas anualmente para 2050 si no se toman medidas urgentes.

La OMS hace un llamado a la acción para poner a las personas en el centro de la respuesta.

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El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, afirmó: “Que una persona sobreviva al cáncer no debería depender jamás del lugar de nacimiento ni de sus ingresos. Las inequidades que se recogen en este informe no son inevitables; son consecuencia de las decisiones, y pueden revertirse mediante medidas más vigorosas y unificadas”.

La primera encuesta de la OMS a personas afectadas por cáncer reveló que al menos el 45 por ciento de los entrevistados experimenta dificultades financieras, más de la mitad reportan problemas de salud mental y prácticamente todos los cuidadores refieren tensiones como servicios no remunerados y aislamiento social.

Cáncer golpea a Asia

La carga del cáncer varía notablemente entre regiones: Asia concentró más de la mitad de todos los casos (50.7%) y fallecimientos (56.5%) en 2024, mientras que Europa, con apenas el 9% de la población mundial, registró el 21% de los casos y el 20% de las defunciones.

Los cánceres de pulmón, próstata y colorrectal son los más comunes en hombres, mientras que en mujeres predominan los de mama, pulmón y colorrectal.

Prácticamente cuatro de cada diez casos están relacionados con factores de riesgo prevenibles, como infecciones (VPH, hepatitis B y C), alcohol, tabaco, obesidad y sedentarismo.

En América Latina y el Caribe, el informe estima cerca de 1.5 millones de nuevos casos y más de 750 mil muertes por cáncer en 2024, con importantes desigualdades en el acceso a detección temprana, diagnóstico y tratamiento.

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