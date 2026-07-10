BUAP y TEEP firman convenio a favor de la formación de estudiantes

La rectora Lilia Cedillo Ramírez encabezó la firma de un convenio de colaboración entre la BUAP y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), con el objetivo de contribuir a la generación de conocimiento, fomentar el pensamiento crítico y fortalecer la confianza entre las instituciones.

Durante su mensaje, la rectora señaló que los egresados son una representación del trabajo que se realiza dentro de la universidad, por lo que este convenio beneficiará a los estudiantes en la adquisición de experiencia y confianza.

“Fíjense que antes de ser rectora, cada que yo iba a algún lugar y encontraba a un abogado nuestro, yo me sentía con más confianza, porque confiamos en la formación que les damos a nuestros estudiantes y después como profesionistas”, expresó, y añadió: “Cada que un egresado nuestro sale y hace un buen papel, es siempre nuestra mejor carta de presentación”.

El magistrado presidente del TEEP, Israel Argüello Boy, agradeció a la rectora su apertura y colaboración, y aseguró que se trata de una oportunidad para vincularse con una institución referente nacional en educación superior. Señaló que ante los desafíos que enfrenta la justicia electoral, se requiere de una preparación constante, una visión crítica y la formación de mejores profesionistas.

La abogada general de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, detalló que el convenio permitirá que ambas instituciones desarrollen actividades académicas de capacitación, investigación, difusión y colaboración, con el propósito común de contribuir a la vida democrática y a una cultura de legalidad.

Al evento también asistieron los magistrados Irma Josefina Montiel Rodríguez y Luis David Benítez Taboada, así como el director de la Facultad de Derecho de la BUAP, Alejandro Adrián Rebollar Mier. La rectora destacó el orgullo que siente al ver a egresados exitosos como el magistrado presidente y la magistrada Irma, y subrayó que la vinculación con el TEEP reforzará la preparación de los estudiantes de derecho y la confianza en las instituciones democráticas.

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