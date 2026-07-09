Académico UDLAP Analiza fútbol como reflejo de tensiones sociales

En el marco de la iniciativa de divulgación académica “Detrás del Balón: Perspectiva UDLAP”, el doctor Martín Jesper Larsson, académico investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas Puebla, desarrolló un análisis integral sobre las dinámicas sociales que envuelven al fútbol, entendiéndolo como un reflejo de las estructuras, tensiones y necesidades de la sociedad actual.

Para el experto, “el deporte no es un fenómeno aislado de entretenimiento, sino un espejo que permite estudiar diversas expresiones culturales en un mundo interconectado”; bajo esta premisa, precisó la importancia y vigencia histórica que posee esta línea de estudio dentro de las ciencias sociales y su arraigo en el contexto nacional:

“La antropología tiene una trayectoria extensa analizando el fútbol como un fenómeno cultural masivo. Esto nos remite a los estudios clásicos de juego y afición, pero en nuestro contexto adquiere un simbolismo profundo si observamos el arraigo histórico del juego de pelota prehispánico del cual se han descubierto cerca de mil 500 canchas en el territorio. El deporte moderno tiene otro origen, pero su carga simbólica y competencia grupal ya existía en nuestro entorno desde hace mucho tiempo”.

El desglose del Dr. Larsson abordó la transmutación de los bienes de consumo en objetos de memoria colectiva y mencionó que elementos cotidianos como los balones, el calzado deportivo o los souvenirs, adquieren propiedades que rebasan su función utilitaria de fábrica. También validó cómo prendas habituales del guardarropa urbano operan bajo lógicas similares a los antiguos referentes comunitarios y cómo figuras icónicas de la cancha se construyen bajo narrativas heroicas que alimentan una auténtica mitología moderna: “Existe una estrecha conexión entre lo sagrado y el ritual dentro del balompié. Siguiendo la tradición sociológica de Émile Durkheim, encontramos que ciertos elementos se transforman en símbolos que una comunidad adopta para adorar su propia identidad”.

El especialista también examinó los componentes de la oralidad y el folclore urbano señalando que las barras de aficionados articulan identidades complejas mediante himnos y cánticos en los estadios. Estas manifestaciones visibilizan tensiones sociales, regionales y dinámicas de grupo como el histórico antagonismo entre los sectores obreros y los grupos más adinerados dentro del fútbol nacional e internacional.

Para la universidad, la relevancia de estas perspectivas radica en su aplicabilidad práctica dentro de los entornos profesionales modernos; por lo anterior, el doctor Larsson detalló el puente existente entre las ciencias sociales y la estructura institucional:

“En la UDLAP utilizamos el fútbol para enseñar antropología de los negocios y de las organizaciones. Los esquemas empresariales pueden aprender de la construcción de metas, el liderazgo y las estrategias deportivas. (…) El uso del lenguaje simbólico y la gestión del sufrimiento colectivo a través del ritual constituyen algunos de los mecanismos más eficaces para consolidar el trabajo en equipo y acelerar la cohesión interna.” Aunado a estos conceptos, el académico precisó que la persistencia de la afición del deporte radica en una fe compartida donde la resiliencia colectiva y el procesamiento social del dolor de la derrota forman parte del mismo engranaje cultural.

Es así como este análisis demostró el valor de la identidad multidisciplinaria de la UDLAP, cuyo esfuerzo de divulgación a través de “Detrás del Balón” cumple con la función de retornar el conocimiento científico hacia el entorno social. Asimismo, al aplicar la metodología antropológica a un espectáculo de consumo masivo, la universidad provee a la sociedad de herramientas teóricas para comprender las implicaciones estructurales de los eventos globales, evidenciando que las decisiones en la cancha están conectadas con la ciencia, la economía y el comportamiento humano. Si deseas conocer el programa académico de la Licenciatura en Antropología que se imparte en la UDLAP, te invitamos a visitar: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/Antropologia.

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