Piloto salta de avioneta y deja a su alumna al mando en Argentina

Un trágico e insólito suceso conmocionó a la provincia de Córdoba, Argentina, cuando el instructor de vuelo Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, se lanzó al vacío de forma misteriosa desde un avión en pleno vuelo.

Lo que parecía una sesión rutinaria de práctica aérea dio un giro radical cuando el piloto comercial, con formación en Chile, decidió quitarse los auriculares, dejar su teléfono celular, desabrocharse el cinturón de seguridad y abrir la puerta de la aeronave ante la mirada atónita de su estudiante.

La única testigo del incidente fue su alumna de 22 años, quien relató a las autoridades las últimas palabras que recibió de su profesor antes del salto: “Vos sabés lo que tenés que hacer”.

A pesar de encontrarse en un profundo estado de shock, la joven logró poner en práctica sus conocimientos, mantener el control de la nave y comunicarse de inmediato con la escuela de aviación civil para reportar la emergencia y lograr un aterrizaje seguro.

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Tras recibir la alerta, se activó un protocolo de emergencia que permitió localizar el cuerpo del piloto en un sector rural de la provincia, gracias a que la escuela de aviación proporcionó rápidamente las coordenadas de la aeronave en el momento del incidente.

Actualmente, el caso se encuentra bajo una estricta investigación policial para esclarecer las razones detrás de la fatal decisión, quien desempeñaba sus funciones de manera regular en la institución.

Por su parte, el director del centro educativo aeronáutico aseguró que todo el personal se somete periódicamente a exámenes psicofísicos y psicológicos obligatorios, y que los reportes de Leandro Andrés Bertazzo no mostraban alertas previas.

Sin embargo, tras la tragedia, la familia del difunto reveló de manera pública que el instructor había acudido recientemente a una consulta neuropsiquiátrica, un dato clave que los peritos evalúan para determinar las causas de este doloroso desenlace.

Editor: Edgar Espinoza

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