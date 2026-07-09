Pato Merlín ya tiene billete conmemorativo de Lotería Nacional

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, develó el billete del Sorteo Superior No. 2891 con la imagen del Pato Merlín, la mascota que se viralizó durante la copa de futbol por vestir los colores de la Selección Nacional y convertirse en uno de los íconos populares de la afición mexicana.

En el evento, realizado con la presencia de Karla Ivette, Carlos y Cristián Gómez, cuidadores y familiares del pato mundialista, Salomón expresó: “Mientras el mundo celebraba el futbol, México regaló una historia que nació del cariño de la gente, eso fue Merlín, un pequeño pato que, sin proponérselo, terminó representando algo mucho más grande: una familia mexicana, la alegría de un pueblo y ese México cercano que conquistó el corazón del mundo”.

Con Karla, Cristian, Carlos y el Pato Merlín, develamos el billete conmemorativo del #SorteoSuperior No. 2891 dedicado a un pequeño pato que, sin proponérselo, terminó representando algo mucho más grande: una familia mexicana, la alegría de un pueblo y ese México cercano que… pic.twitter.com/FKvxt3qqgJ — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) July 9, 2026

La directora general destacó que Merlín conquistó a la gente no por ser un pato, sino porque detrás de él siempre estuvo una familia mexicana de comerciantes que trabajan en la Alameda Central.

“Celebrar a Merlín es celebrar a una familia trabajadora, la alegría de nuestro pueblo y esa forma tan mexicana de conquistar el corazón del mundo sin dejar de ser nosotros mismos”, afirmó.

Olivia Salomón recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional no solo a Merlín, sino a la familia Gómez, porque representan la alegría, la solidaridad y la calidez de la gente. “Felicidades Karla, este homenaje también es para ti, representas a muchas mujeres mexicanas”, añadió.

Karla Ivette Gómez López, cuidadora y familiar de Merlín, agradeció el cariño recibido y subrayó que el homenaje trasciende su propia historia: “Nosotros venimos de una familia de comerciantes, venimos desde abajo. Detrás de Merlín tenemos una historia muy bonita de vida“.

El Sorteo Superior No. 2891 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos, se realizará el viernes 24 de julio a las 20:00 horas.

Los billetes ya están disponibles en puntos de venta, en la App MiLotería y en miloteria.mx. Al evento asistieron Alicia Vargas, conocida como la “Pelé mexicana”, e integrantes de la Selección Mexicana Femenil de 1971, entre otros invitados.

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