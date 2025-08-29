Liberan 24 ejemplares de vida silvestre en Morelos

Personal de la Profepa liberó 24 ejemplares de vida silvestre en el ejido El Limón de Cuauchichinola, Tepalcingo, Morelos, dentro de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla.

Los ejemplares rescatados y rehabilitados incluyen 11 tortugas casquito, una culebra parchada mexicana, un gavilán de Cooper, 2 iguanas espinosas mexicanas, una boa constrictora y 9 tlacuaches.

La liberación se realizó en dos etapas, respetando los hábitos de cada especie: diurnos por la tarde y nocturnos al anochecer, para asegurar su adecuada reintegración a la vida silvestre.

Participaron también ejidatarios, personal de PIMVs y especialistas de la Universidad Benito Juárez de Medicina Veterinaria, quienes apoyaron el proceso.

La Profepa reitera su compromiso de proteger la fauna silvestre, prevenir ilícitos ambientales y fomentar la colaboración ciudadana en el rescate y entrega voluntaria de animales en situación vulnerable.

