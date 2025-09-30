Rescatan perritos abandonados en el zócalo de San Martín Texmelucan

El gobierno municipal de San Martín Texmelucan a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Jefatura de Bienestar Animal en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, llevó a cabo el rescate y resguardo de un ejemplar canino y sus cachorros que se encontraban en situación de abandono en el zócalo de la ciudad.

Esta acción surgió a partir de un reporte ciudadano que alertó sobre la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba el ser sintiente al igual que sus cachorros, mismos que recibieron atención médica, alimentación y se encuentran a resguardo de la Jefatura de Bienestar Animal.

El gobierno municipal, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, exhorta a la ciudadanía a presentar sus denuncias sobre delitos cometidos en contra de seres sintientes ante el Ministerio Público especializado en delitos en contra de animales, mismo que se encuentra en Casa de Justicia de San Martín Texmelucan.

El compromiso del gobierno de Juan Manuel Alonso es de trabajar para construir un municipio donde cada ser vivo reciba un trato digno, asimismo, implementar acciones constantes en beneficio del cuidado animal.

