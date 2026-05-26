La importancia de limpiar diariamente el plato de tus mascotas

Lavar diariamente el plato de tu mascota puede contribuir a preservar la vida de perros y gatos, al evitar la proliferación de bacterias en los recipientes de comida y agua.

Los especialistas en cuidado animal señalan que mantener limpios los platos de tus mascotas es una medida básica de higiene que puede ayudar a prevenir enfermedades.

Los residuos de alimento y la humedad que permanecen en los recipientes y platos favorecen la proliferación de bacterias, hongos y parásitos que pueden afectar la salud de tu mascota.

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Por ello, mantener limpio el recipiente de tu mascota puede ayudar a reducir la presencia de microorganismos y a generar un entorno más seguro para los animales en casa.

Lo más recomendable para una adecuada higiene es lavarlo todos los días, así como secar bien el recipiente, ya que la humedad puede desarrollar una película bacteriana.

Editor: Juan David Moreno Saldaña