Profepa clausura parque en Morelos por maltrato animal

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró temporalmente el Parque Temazcal Zovic en Morelos tras una inspección que reveló condiciones inadecuadas en las instalaciones y signos de maltrato en los animales albergados.

La medida se tomó como acción precautoria para proteger la fauna mientras se investiga la situación.

Durante la intervención, personal de Profepa aseguró 41 ejemplares que presentaban bajo peso y signos de estrés. Esos animales fueron trasladados a recintos con atención veterinaria y cuidados necesarios para su estabilidad y recuperación.

La autoridad detectó deficiencias en la infraestructura, manejo de los espacios y en la documentación sanitaria obligatoria del parque. La falta de informes y registros fue uno de los motivos que sustentaron la clausura total del predio.

Profepa explicó que la medida busca garantizar la salud de los ejemplares y realizar una evaluación integral del sitio antes de determinar su destino definitivo. Los responsables del parque deberán rendir cuentas sobre manutención, alimentación e instalaciones.

Aseguramos precautoriamente 41 ejemplares de fauna silvestre que presentaban bajo peso, signos de estrés y malas condiciones de encierro en un PIMVS de Morelos. Por ello, los reubicamos a un sitio adecuado para monitorearlos bajo observación veterinaria especializada, mientras… pic.twitter.com/Gd9lF0sDtu — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) November 11, 2025

