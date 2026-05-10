Mujer muere tras cuatro días de ingesta de alcohol en Puebla

Un hombre encontró a su esposa sin vida, dentro de su vivienda en la capital poblana, después de que presuntamente se mantuviera cuatro días ingiriendo bebidas alcohólicas.

El hallazgo ocurrió durante el día sábado, previo a las celebraciones del Día de Las Madres en la colonia Villas Periférico, donde Alejandro Enrique N., informó a emergencias que al llegar a casa encontró a su esposa inconsciente.

Paramédicos de Protección Civil revisaron a la fémina identificada como Yolanda H., de 77 años de edad quien ya no contaba con signos vitales.

Los primeros informes indicaban que la mujer habría sufrido de un paro cardiorrespiratorio tras haber tenido vómito de color negro, resultado de la intoxicación por el alcohol en su cuerpo.

Tras la entrevista con el esposo de la occisa, este solo señaló que ella llevaba a cuatro días previos bebiendo, sin embargo, no se reportado los motivos de este evento.

El cuerpo fue levantado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y se inició una carpeta de investigación para descartar la comisión de cualquier tipo de delito en el caso.

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