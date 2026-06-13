Investigan a tres jueces ligados al “cártel inmobiliario” en Puebla

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla ha iniciado investigaciones contra tres jueces por posibles irregularidades detectadas en diversos juicios civiles que estarían vinculados con el llamado “cártel inmobiliario” o del despojo en la entidad.

En entrevista, el presidente de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández detalló que los casos investigados corresponden a juicios civiles radicados en la zona metropolitana de Puebla.

Sobre las posibles sanciones, afirmó que la Judicatura seguirá estrictamente los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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#Puebla 🗣️ El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial investiga a tres jueces vinculados al cártel inmobiliario o del despojo, informó el magistrado presidente @pedro_amartinez.



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Además, ha dado vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) de las posibles conductas constitutivas de delito que han detectado.

“También damos vista a la Fiscalía de acuerdo con las irregularidades que pudieran derivar en delitos en materia de procuración de justicia, para que se integren las carpetas de investigación correspondientes y, en su caso, puedan ser judicializadas”, explicó.

Cártel inmobiliario es un modus operandi en varios distritos

Pedro Antonio Martínez explicó que más que un grupo constituido, el cártel inmobiliario es un modus operandi de integrantes del Poder Judicial.

Incluso señaló que dichas prácticas irregulares se han detectado en distritos judiciales como el de Tehuacán, Cholula, Huejotzingo y Huauchinango.

Mencionó que ya tienen identificados los principales tipos de procedimientos que son promovidos dentro de este esquema, entre los que destacó los juicios reivindicatorios, las nulidades de escrituras y otros asuntos de carácter civil que llegan a la Oficialías de Partes y sobre los que han puesto especial atención.

Editor: Renato León

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