Trabajador muere electrocutado sobre vivienda en Tecamachalco

Un hombre perdió la vida de manera instantánea después de recibir una fuerte descarga eléctrica cuando realizaba labores en el techo de una vivienda ubicada sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco.

Los primeros reportes señalan que la víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, se encontraba realizando trabajos en la parte alta del inmueble durante la mañana de este viernes, cuando, por causas aún desconocidas, hizo contacto con cables de energía eléctrica, lo que le provocó lesiones graves.

La situación generó que de inmediato se hiciera el llamado a los números de emergencia. Paramédicos de Protección Civil del municipio acudieron rápidamente al lugar e intentaron brindarle auxilio. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para garantizar la seguridad y facilitar las diligencias. Horas más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado llegó para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias que originaron este trágico accidente y determinar responsabilidades.

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