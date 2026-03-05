Frustran robo de vehículo en General Felipe Ángeles; hay un detenido

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que, a través de la Policía Estatal y Policías Municipales, se mantiene un despliegue en el municipio de General Felipe Ángeles, donde la mañana de este jueves se registró una movilización mediante la cual se logró frustrar el robo de un vehículo.

Durante un operativo de reacción inmediata, los delincuentes atacaron a los policías, por lo que se generó una persecución con saldo preliminar de un masculino detenido, un probable responsable sin vida, así como el aseguramiento de dos armas cortas y una camioneta Jeep de color negro.

De manera coordinada, autoridades federales, estatales y municipales permanecen en el lugar de los hechos y, de manera paralela, se reforzó la presencia operativa en la zona, mediante patrullajes preventivos y acciones de vigilancia.

Te recomendamos: