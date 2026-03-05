Pepe Chedraui atiende solicitudes de vecinos en Totimehuacan

El alcalde Pepe Chedraui encabezó una jornada más de “Día del Pueblo, La Capital te Escucha” con vecinas y vecinos de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, garantizando que todas las voces sean escuchadas y atendidas de manera oportuna.

A través de mesas de trabajo junto con las y los titulares del gabinete municipal, dio atención personalizada a las solicitudes ciudadanas, permitiendo canalizar de manera inmediata diversas peticiones relacionadas con servicios públicos, infraestructura, atención a grupos vulnerables, asesoría jurídica, entre otros.

Esta estrategia del Gobierno de la Ciudad será llevada a cada una de las 17 juntas auxiliares, barrios y colonias para acercar los servicios públicos a las y los poblanos con el objetivo de acercar el gobierno a la gente y dar respuesta efectiva a sus necesidades.

Asistieron las y los titulares, así como representantes de la Secretaría General de Gobierno, Sindicatura Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Movilidad e Infraestructura, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Servicios Públicos, Dirección del Sistema Municipal DIF, Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Secretaría de Medio Ambiente, Coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Instituto Municipal del Deporte y el Instituto de la Juventud.

