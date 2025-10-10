Ayuntamiento de Puebla presenta PROIGUALDAD 2025-2027

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, presentó los objetivos y estrategia bajo los cuales se desarrolló el Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva (PROIGUALDAD) 2025-2027, a las personas titulares de las dependencias y entidades del municipio.

Este programa es resultado de un trabajo de investigación en conjunto con las diferentes dependencias de la administración municipal, así como con participación ciudadana, mediante una revisión de las estadísticas estatales para identificar brechas de desigualdad de género a atender dentro de la capital.

En su mensaje, el edil destacó que este programa representa una política pública integral hacia la igualdad de género en el municipio. Resaltó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno con acciones guiadas con perspectiva de género, fortaleciendo la seguridad, el bienestar y las oportunidades para los niños, niñas, adolescentes y mujeres de la capital.

“Celebro este programa, porque dar pasos concretos hacia una ciudad más justa e inclusiva requiere, primero, identificar las brechas de desigualdad de género más urgentes. Gracias a PROIGUALDAD, sabemos que nuestras prioridades son claras”, enfatizó.

Por su parte, Zaira González Gómez, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, resaltó que a través de estas acciones se busca cerrar brechas, fortalecer capacidades y garantizar que la igualdad sea una práctica de todos los días en la capital poblana.

“Nuestro compromiso es claro, cerrar brechas, fortalecer capacidades, transformar realidades y garantizar que la igualdad sustantiva sea una práctica cotidiana y no una aspiración distante, porque la capital imparable avanza unida con las mujeres al frente y la igualdad como un motor de su transformación”, puntualizó.

Dentro de estas mesas de trabajo, participaron 26 dependencias, entidades y ciudadanía, en las cuales se definieron 6 objetivos, 15 estrategias y 84 líneas de acción, orientadas a integrar la perspectiva de género con enfoques prioritarios, como la atención a la violencia de género, la seguridad en espacios públicos y el empoderamiento económico, entre otros.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso por el desarrollo de una capital más justa, segura e inclusiva con mejores oportunidades para toda la ciudadanía por la construcción de una capital en orden.

