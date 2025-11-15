Habrá recorridos gratuitos y guiados en antiguo mercado de La Victoria

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado el presidente municipal, Pepe Chedraui, convoca a participar en una nueva edición del programa “Descubre tu Patrimonio”, impulsado por la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural para fortalecer el acercamiento entre la ciudadanía y los espacios que integran la memoria urbana. En esta ocasión, se abrirán las puertas del antiguo mercado de La Victoria para explorar su historia, evolución y relevancia cultural.

La titular de la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Aimée Guerra Pérez, destacó que estas acciones buscan consolidar el vínculo entre las y los habitantes y los inmuebles que conforman el paisaje histórico, promoviendo una relación más consciente con el patrimonio común.

Los recorridos guiados se llevarán a cabo el sábado 29 de noviembre en dos horarios: 9:00 y 9:30 de la mañana. Durante la experiencia, las y los asistentes podrán conocer de cerca la trayectoria de este emblemático inmueble, testigo del desarrollo comercial y urbano del centro de la ciudad.

Debido al cupo limitado, se requiere inscripción previa a través del correo descubretupatrimonio.puebla@gmail.com o directamente en las oficinas de la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural.

Con iniciativas como esta, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con la difusión, conservación y disfrute del patrimonio histórico, impulsando la participación ciudadana en la protección de los espacios que dan identidad a Puebla.

