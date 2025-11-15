Familias disfrutan del renovado Parque Infantil del Curato en Zacatlán

El rescate y remodelación del Parque Infantil del Curato, fue una petición de las y los zacatecos que hoy es una realidad gracias a la presidenta municipal, Bety Sánchez.

Los juegos de este parque ya estaban rotos, en malas condiciones y después de semanas de intervención, quedó un espacio completamente nuevo con jardineras.

También incluye un gimnasio al aire libre, juegos inclusivos, luminarias, columpios, sube y baja, así como resbaladillas, además de una zona de mesas y sillas.

Al respecto, Bety Sánchez mencionó que este parque es un importante centro de reunión para las familias de Zacatlán, aquí conviven padres de familia con sus hijos, lo que permite la reconstrucción del tejido social y la unión.

Ahora las y los niños vuelven a disfrutar de este espacio público, lucen felices y se divierten.

En la inauguración del parque, hubo pinta caritas a cargo del CECADE y un payaso que animó a chicos y grandes.

Te recomendamos: