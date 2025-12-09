Bety Sánchez inaugura obras prioritarias en Zacatlán

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez Flores, encabezó un maratón de obras prioritarias, para el bienestar de la gente, generando seguridad, movilidad y desarrollo.

Inició este recorrido en la calle Manuel Espinoza Iglesias, donde inauguró un colector pluvial que por años solicitó la población, y después de 10 años, este día se hizo una realidad.

En su intervención, el señor Miguel González Rodríguez refirió que nunca antes una administración había volteado a ver la necesidad de las y los vecinos de esta calle, pese a que sufría de inundaciones severas, por lo que agradeció a la presidenta municipal por su sensibilidad para atender dicha petición.

En tanto, el regidor Ángel González Parada mencionó que para él fue un gusto contribuir con las gestiones de la obra, ya que es testigo de la problemática a la que se enfrentaban las y los vecinos cada año en temporada de lluvia.

Por su parte, la presidenta municipal, Bety Sánchez, dijo a las y los vecinos que acciones como esta son para que tengan bienestar y tranquilidad.

Manifestó que para ella, lo más importante es la gente, y por eso se dedica a trabajar todos los días en beneficio de las familias de Zacatlán.

Posteriormente, se trasladó a la inauguración de la calle 20 de Noviembre, donde estuvo acompañada de docentes y vecinos.

Aquí, inauguró junto con la maestra Judith Muñoz, directora general de Promoción al Derecho Educativo, así como de Mario Miguel Aguilar, responsable de la Oficina de Enlace Regional Zacatlán, la remodelación de las oficinas de la CORDE, que se hicieron a través del programa de Obra Comunitaria del Gobierno del Estado y donde el Ayuntamiento puso la mano de obra y la impermeabilización.

Las autoridades educativas y la presidenta municipal agradecieron al gobernador Alejandro Armenta por el apoyo a través de la Obra Comunitaria para dignificar este espacio.

Posteriormente, inauguraron la calle 20 de Noviembre, cuya pavimentación fue con recursos de FAISMUN. Esta vialidad es el acceso a estas oficinas, lo cual beneficiará a vecinas, vecinos y a las y los docentes que todos los días acuden a realizar un trámite.

En este evento, también estuvieron presentes los regidores Isaac Armas, Ángel González y José Guadalupe Cano.

Te recomendamos: