Niñas y niños de Zacatlán realizan examen de cambio de cinta en Taekwondo

60 niñas y niños de juntas auxiliares y comunidades de Zacatlán realizaron su examen para cambiar de cinta en Taekwondo, ante sus profesores y la presidenta municipal, Bety Sánchez.

Estás niñas y niños, estudian en la escuela de Tigres Blancos, impulsada por el maestro Feliciano Ortiz Garrido, quien impulsa este deporte de manera altruista llevándolo a las comunidades del municipio.

Las y los pequeños que este domingo hicieron su examen, son de las juntas auxiliares de Jicolapa, Camotepec y Atzingo, así como de las comunidades de Ayotla, Metepec, Las Lajas.

En su mensaje, Bety Sánchez dijo que está feliz de impulsar el deporte, además de apoyar proyectos como el de Feliciano Ortiz, porque lo acerca a diversos sectores de la población.

También agradeció a los padres de familia, por motivar a sus hijas e hijos a que hagan ejercicio, tomen buenos hábitos de salud y sean disciplinados.

Los exámenes fueron calificados por Nadia Centeno Mercado, presidenta del Instituto de Taekwondo Ik- Kwan Dragones Dorados y excampeona Panamericana en 2008, quien dio un mensaje motivante a las y los estudiantes, les pidió que nunca se rindan y siempre se levanten de las caídas.

También reconoció el trabajo de la presidenta Bety Sánchez en materia deportiva, pues muchos alcaldes no apoyan estas actividades.

Finalmente, Feliciano Ortiz también agradeció el respaldo de la alcaldesa, así como de los presidentes auxiliares de Jicolapa, Irving Bonilla; de Camotepec, José Luis Martínez por creer en este proyecto.

