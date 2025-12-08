Detienen en Guanajuato a hombre por violación de adolescente en Pahuatlán

La Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con autoridades de Guanajuato, ejecutó la aprehensión de Ulises N. por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada en agravio de una adolescente de 11 años.

Este arresto representa el segundo vinculado al mismo caso, luego de que Eduardo N. fuera detenido el pasado 28 de noviembre y ya se encuentre vinculado a proceso.

Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre en el municipio de Pahuatlán, cuando la víctima acudió al domicilio de un vecino en busca de su hermano menor. Según la investigación, en ese lugar Ulises N. la habría agredido sexualmente y posteriormente la amenazó para que no denunciara los hechos.

Tras ubicar al probable responsable en el estado de Guanajuato, agentes investigadores coordinaron operativos con autoridades de esa entidad para lograr su detención. Una vez aprehendido, Ulises N. fue trasladado a Puebla y quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Para la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía de Puebla conformó un equipo interdisciplinario con especialistas en trabajo social, medicina, psicología y un traductor de la región, con el objetivo de recabar testimonios y elementos probatorios con pleno respeto a los derechos de la víctima.

